Vítima é agredida a socos durante assalto em Caxias

Um casal foi mais uma vítima de assalto no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . O homem se negou a deitar no chão e acabou agredido com um soco. Em seguida, os bandidos fugiram com o celular da mulher. A rotina de assaltos na região preocupa os moradores. A vizinhança reclama de falta de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!