'Cama tinha insetos', diz delegada que prendeu homem por maltratar a própria mãe no Rio

Um homem foi preso em flagrante suspeito de maltratar a própria mãe, de 70 anos, em Santa Tereza, no centro do Rio. Foi a vítima quem denunciou o filho Marcelo Mesquita Oliveira, de 41 anos, por agressões. A delegada disse que a idosa vivia em um ambiente insalubre e a cama tinha insetos. Os vizinhos relataram que eram comuns os episódios de agressão e maus-tratos dentro da casa. A polícia investiga se o Marcelo estaria se aproveitando do dinheiro da aposentadoria da mãe de forma ilegal.