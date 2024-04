Chefe de milícia é morto em quiosque na praia do Recreio dos Bandeirantes (RJ) O criminoso estaria travando uma disputa pelo domínio de territórios com milicianos rivais

Câmeras de segurança registaram o momento da execução de Sérgio da Costa Silva, de 44 anos, conhecido como "Sérgio Bomba" em um quiosque na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Sérgio é apontado como um dos chefes da milícia que atua em Sepetiba, na zona oeste. Ele já tinha sido preso em 2017, pela polícia. O criminoso estaria travando uma disputa pelo domínio de territórios com milicianos rivais desde a prisão de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, no fim do ano passado.