Chefe do tráfico da Cidade de Deus morre após bater de frente com policiais no Rio "Carlinhos Cocaína" reagiu à ordem de prisão e foi baleado. Outros três comparsas também ficaram feridos

O chefe do tráfico da Cidade de Deus morreu após bater de frente com policiais militares no Rio de Janeiro. "Carlinhos Cocaína" reagiu à ordem de prisão e acabou baleado. Outros três comparsas também ficaram feridos, um deles não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o traficante estava há 30 anos no crime e tinha um comportamento agressivo que desagradava à comunidade.