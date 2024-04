Criminosos roubam clientes e funcionários em restaurante na zona norte do Rio Polícia investiga o crime e analisa imagens do circuíto de vigilância do estabelecimento

Um restaurante foi alvo de assaltantes em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. Os criminosos roubaram clientes e funcionários do estabelecimento. Eles fugiram com R$ 1.000 em espécia, cinco celulares, uma televisão e a moto que fazia entregas. Agentes da 29ª DP (Madureira) recolheram as imagens de monitoramento do circuíto de vigilância do estabelecimento.