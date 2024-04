Dois ônibus são incendiados em menos de 24 horas na zona norte e oeste do Rio

Alto contraste

Dois ônibus foram incendiados em menos de 24 horas na zona norte e oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para conter as chamas do incêndio criminoso após uma tentativa de assalto na linha 770, na avenida Brasil, altura de Coelho Neto, na zona norte. O mesmo ônibus foi alvo de um atentado com explosivo de fabricação caseira, que deixou três pessoas feridas. Outro ônibus da mesma empresa foi incendiado durante um protesto feito por moradores do Conjunto Nova Sepetiba, na zona oeste, por falta de água e luz na região. A Polícia Militar foi acionada e usou balas de borracha para conter as manifestações. De acordo com a Rio Ônibus, os ataques representam um prejuízo de R$ 1 milhão.