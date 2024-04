Empregada doméstica dopa patroa de 89 anos na zona sul do Rio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia prendeu uma empregada doméstica acusada de dopar a patroa de 89 anos, em Copacabana, na zona sul do Rio. Marlene de Oliveira trabalhava há cerca de três meses na residência. Após ser dopada, a idosa passou 24 horas internada. No hospital, os médicos encontraram altas doses de sedativos no sangue da paciente. Após receber a notícia, a filha da idosa pediu ajuda para a Polícia Militar. Na bolsa da doméstica foram encontrados quatro cartelas do medicamento sedativo. Segundo a polícia, Marlene confessou o crime. De acordo com a família, a idosa foi furtada em $ 3.400,00 e R$ 5 mil. A criminosa foi atuada em flagrante por roubo e já tinha duas anotações criminais pela mesma prática.