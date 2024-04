Empresários e políticos debatem o futuro do Rio em reunião na zona sul A iniciativa do encontro também é levar ao público todas as medidas que estão sendo executadas

O grupo Lide se reuniu em Copacabana, na zona sul do Rio, para debater o futuro do Rio. O evento também contou com a presença de políticos. A iniciativa do encontro também é levar ao público todas as medidas que estão sendo executadas.