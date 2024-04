Foragido da justiça é preso em Copacabana

Alto contraste

A polícia prendeu Valderlan Inácio da Silva, de 42 anos, foragido da justiça há 11 anos, por tentativa de homicídio contra três policiais militares em maio de 2013, no Ceará. O suspeito foi encontrado em um petshop onde trabalhava em Copacabana, na zona sul do Rio. Segundo a polícia, o criminoso fugiu do local do crime e do Estado após a tentativa de homicídio. De acordo com as investigações, o foragido respondia pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.