Governador confirma vítimas soterradas em deslizamento de terra em Petrópolis (RJ)

Quatro pessoas foram soterradas após um deslizamento de terra em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o governador do estado, Cláudio Castro, uma delas foi resgatada com vida e outras três seguem desaparecidas.

Durante uma coletiva de imprensa realizada no início da noite desta sexta-feira (22), o chefe do executivo fluminense revelou que a maior preocupação das autoridades é a região. Durante o dia, a cidade registrou cerca de 200 milímetros de chuva.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, cerca de 90 agentes e 30 maquinários estão na região. A situação mais grave é no bairro Alto Independência.

Por prevenção, a concessionária que administra a serra de Petrópolis interditou a via nos dois sentidos.