Homem acusado de matar vítima que tinha dívida com traficante é preso na zona oeste do Rio Segundo a polícia, Marcus Vinicius recebeu R$ 2.000 para executar Wellington da Silva Andrade, de 33 anos, em Minas Gerais, em 2023

Um homem acusado de matar uma vítima que tinha dívida com traficantes foi preso na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Marcus Vinicius recebeu R$ 2.000 para executar Wellington da Silva Andrade, de 33 anos, em Minas Gerais, em outubro de 2023. De acordo com as investigações, o criminoso atraiu a vítima até a residência dele e teve a ajuda de um comparsa para cometer o crime. O acusado espancou e estrangulou Wellington.