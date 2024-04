Homem é preso após agredir própria mãe na Baixada Fluminense De acordo com a polícia, a vítima chegou na delegacia com o rosto machucado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi preso, em flagrante, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após agredir a própria mãe. De acordo com a polícia, Felipe Cesar Evangelista, de 43 anos, agrediu a mãe de 66 anos. O homem teria ligado para a mãe para que ela o defendesse em uma discussão com vizinhos. Como não gostou da resposta, foi até a casa dela e a agrediu com vários socos rosto. Felipe vai responder por lesão corporal dentro da Lei Maria da Penha e por dano ao patrimônio público após quebrar a porta da delegacia numa tentativa de fuga.