Homem é preso após manter três pessoas reféns em prédio de Itanhangá, na zona oeste do Rio Segundo as vítimas, Antonio Lourenço de Souza alegou que estava fugindo de milicianos por conta de uma dívida

Um homem foi preso após fazer três pessoas reféns em um apartamento no Itanhangá, na zona oeste do Rio. Antonio Lourenço de Souza, de 41 anos, invadiu o apartamento e cortou a tela de proteção da varanda. Segundo as vítimas, Antonio dizia, a todo momento, que estava fugindo de milicianos por conta de uma dívida. O Bope (Batalhão de Operações Especiais) cercou o local e negociou com o suspeito, que se entregou e liberou as vítimas.