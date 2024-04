Homem morre atropelado ao sair de praia no Rio; família diz que motorista fez manobra proibida O caso é investigado pela polícia como homicídio culposo (sem intenção de matar)

Um homem, de 60 anos, morreu atropelado na avenida Lúcio Costa ao sair da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A família de Ricardo Gomes contou que o motorista fez uma manobra proibida. Além disso, o condutor não prestou socorro e tentou mudar o local do crime, de acordo com os parentes da vítima. O caso é investigado pela polícia como homicídio culposo (sem intenção de matar).