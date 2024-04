Homem passa com carro por cima de ex-companheira duas vezes na zona oeste do Rio A mulher sofreu hematomas pelo corpo, mas já está em casa; o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher foi atropelada pelo ex-companheiro na manhã desta terça-feira (5), em Curicica, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que a vítima correu para fugir do carro, mas o homem passou por cima dela duas vezes com o veículo. A mulher, que é Terceiro Sargento do Exército, contou aos policiais que o homem pediu carona e começou a enforcá-la durante o caminho. A vítima conseguiu descer do veículo, mas acabou atropelada. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). De acordo com o delegado responsável pela investigação, o agressor já foi identificado e a prisão expedida pela Justiça. Ele vai responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio — já que um ciclista também foi atingido. A mulher sofreu hematomas pelo corpo, mas já está em casa.