Idoso é preso por abusar de menina de 9 anos na zona norte do Rio

Um idoso de 70 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 9 anos, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, o preso era vizinho da vítima e teria convidado a criança para tomar banho de piscina em sua casa. De acordo com a investigação, como não aceitou, a menina teria sido arrastada para dentro do imóvel, onde acabou vítima do abuso. Após o crime, o idoso teria ameaçado a criança.