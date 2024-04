Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores de Anchieta, na zona norte do Rio, temem novo temporal na região. De acordo com relatos dos moradores, a água que invadiu as residências chegou a quase dois metros de altura. Com o impacto da forte chuva que atingiu a região da última vez, os moradores tiveram as casas destruídas. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado.