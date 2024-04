Policia apreende celular do suspeito de assassinar americano encontrado morto na zona sul do Rio

Alto contraste

A polícia investiga a motivação da morte do americano Brent Sikkema, encontrado morto em casa pela advogada no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. De acordo com o laudo médico, o galerista foi atingido por 18 golpes de faca na região do rosto e pescoço. O suspeito de nacionalidade cubana foi preso pelo crime após a polícia identificá-lo nas imagens saindo da casa do americano, na madrugada do crime. Os peritos responsáveis pelo caso vão usar tecnologia israelense para fazer a perícia técnica nos celulares da vítima e do suspeito, que permite desbloquear os aparelhos e recuperar as mensagens apagadas. A principal linha de investigação é latrocínio - roubo seguido de morte. Segundo a polícia, o cubano ainda levou cerca de R$ 180 mil da vítima que passava por um processo de separação. Por isso, outras hipóteses não são descartadas.