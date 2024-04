Alto contraste

A polícia investiga a morte de Karla da Silva, de 21 anos, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A jovem foi morta com três tiros no rosto e teve o corpo abandonado em uma estrada da região no último dia do ano (31). Familiares não sabem a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.