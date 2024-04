Policia investiga se adolescente abandonada pela mãe em motel sofreu abuso

Alto contraste

A polícia investiga se a adolescente, de 14 anos, abandonada em um motel em Magé, na Baixada Fluminense, foi vítima de abuso sexual. De acordo com as investigações, as imagens de segurança registraram o momento em que a menina fugiu da mãe e se escondeu em uma lavanderia. Em depoimento à polícia, a menina disse que saiu para beber com a mãe, mas não se lembra do que aconteceu no motel. Ela foi encaminhada para fazer exame de corpo delito e está sob os cuidados do Conselho Tutelar. Já a mãe foi presa em flagrante.