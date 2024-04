Policia investiga tentativa de extorsão durante obras do Parque Piedade na zona norte do Rio A denúncia foi feita pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais

A Polícia Civil investiga uma tentativa de extorsão durante as obras do Parque Piedade, na zona norte do Rio. Criminosos cobraram R$ 500 mil de empreiteira para liberar o início das obras. A denúncia foi feita pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais. Segundo Paes, o crime organizado ameaça paralisar a revitalização do local, caso o pagamento não aconteça.