Polícia prende vendedor de sapatos por roubar carro de luxo na região metropolitana do Rio

A polícia prendeu um homem acusado de roubar um carro de luxo na região metropolitana do Rio. O crime aconteceu em março de 2015, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, Fabio Amarantes da Silva estava pilotou a moto usada no assalto. No mesmo dia, ele chegou a ser preso, mas voltou às ruas. Fabio foi detido novamente em 2020. O homem, que trabalhava como vendedor de sapatos, já foi condenado por formação de quadrilha e porte ilegal de arma.