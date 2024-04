Policia prende, em Minas Gerais, homem suspeito de assassinar americano na zona sul do Rio

Alto contraste

A polícia prendeu o suspeito de assassinar o americano Brent Sikkema, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Ele foi capturado na BR-050, na altura de Uberaba, Minas Gerais. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A polícia acredita que o suspeito estava tentando chegar à fronteira para deixar o país. De acordo com as investigações, é dele o carro que aparece nas câmeras de segurança próximas à casa da vítima. Ele teria monitorado o americano por 14 horas antes de cometer o crime. Segundo a polícia, vítima e assassino já se conheciam. Um valor equivalente a R$ 180 mil teria sido levado da casa do americano, que estaria passando por um processo conturbado de separação. A polícia brasileira vai precisar de uma colaboração internacional para ouvir o companheiro da vítima que é cubano.