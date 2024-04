Policia prende gerente do tráfico de drogas em comunidade da Baixada Fluminense Segundo as investigações, "Pagodeiro" havia ordenado a colocação de barricadas para impedir o acesso da polícia durante operações

A polícia prendeu Marlon Henrique da Silva, conhecido como “Pagodeiro”, apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que “Pagodeiro” havia ordenado a colocação de barricadas pelo bairro do Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, impedindo o acesso da polícia e de serviços essenciais.