Policia prende homem que confessou ter participado do assassinato de lutador no Rio De acordo com as investigações, o traficante relatou que o celular da vítima foi vasculhado por bandidos

A polícia prendeu um traficante que confessou ter participado do assassinato do lutador Diego Braga, de 44 anos, que morreu após tentar recuperar uma moto no Morro do Banco, na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, o traficante relatou que o celular do lutador foi vasculhado por bandidos, que teriam encontrado conversas de Diego com milicianos e motivado o crime.