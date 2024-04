Polícia prende suspeito pela morte de lutador no Rio de Janeiro

Alto contraste

A polícia prendeu mais um envolvido na morte do lutador Diego Braga. Ele foi assassinado no mês passado, no Morro do Banco, na zona oeste do Rio, após tentar recuperar uma moto que tinha sido furtada da casa dele. Jonatas Pereira Orrico estava em casa quando os agentes da Delegacia de Homicídios chegaram. O criminoso foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mas, segundo a polícia, o nome do suspeito foi citado ao longo das investigações como um dos envolvidos no assassinato do lutador de M-M-A. Com ele foram apreendidos uma arma falsa, munição, roupas militares e drogas.