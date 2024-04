Sequestro RJ: Passageiro afirma que ônibus chegou a dar partida, mas apresentou problemas Falha teria atrasado a saída do coletivo que fazia a linha Rio de Janeiro x Juiz de Fora

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em entrevista ao Cidade Alerta RJ, uma das pessoas que estavam dentro do ônibus sequestrado nesta terça-feira (12), na rodoviária do Rio, contou que o sequestrador seria um passageiro do coletivo. Segundo Marcelo Filgueiras, o motorista se preparava para dar partida, por volta das 14h30, quando o veículo apresentou uma falha. Marcelo desembarcou e, na sequência, ouviu os disparos.