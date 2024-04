Trabalhador tem moto roubada durante entrega em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense A moto era financiada e, segundo a vítima, estão pendentes 38 parcelas do financiamento do veículo

Um entregador de restaurante foi assaltado na porta de um cliente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos armados com um fuzil levaram a motocicleta da vítima. As câmeras de segurança registraram a ação dos assaltantes. Thiago Fernandes havia comprado o veículo há 5 meses e circulava sem seguro. Segundo ele, estão pendentes 38 parcelas do financiamento.