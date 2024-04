Violência assusta moradores da Barra da Tijuca, no Rio Um homem foi baleado na portaria de um prédio do Jardim Oceânico, área nobre, durante um roubo de celular

A violência tem assustado moradores da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nessa semana, um homem foi baleado na portaria de um prédio do Jardim Oceânico, área nobre, durante um roubo de celular. Vizinhos relataram que deixaram de andar de bicicleta e sair com o telefone por medo de roubos.