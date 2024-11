‘A satisfação dele era ver o meu sofrimento’, desabafa manicure após ter olho arrancado pelo ex-companheiro Marcos Antônio Jeremias sequestrou e torturou a mulher na tentativa de reatar o relacionamento; entenda Cidade Alerta|Do R7 29/10/2024 - 12h59 (Atualizado em 29/10/2024 - 12h59 ) twitter

Mulher tem olho arrancado pelo ex-companheiro Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o caso de Ana Amorim dos Santos, de 42 anos, agredida e torturada pelo ex-companheiro, Marcos Antônio Jeremias, de 56. Ela conheceu o homem por meio de uma amiga, em 2019. Os dois se apaixonaram e começaram a namorar, mas o relacionamento não durou muito. Após um ano juntos, o rapaz começou a mostrar o lado agressivo para a mulher.

Violência e humilhações se tornaram comum no namoro entre o casal. Os ataques de Marcos não pararam nem com vários boletins de ocorrência registrados e uma medida protetiva.

Após algumas idas e vindas entre os dois, Ana contou que toda vez que tentava se separar de Marcos, ele começava a ameaçar toda a família da mulher: “Ele falava que mataria meu irmão, minha mãe... Como meu pai faleceu, ele dizia que mataria minha mãe para eu ficar sem os dois”, revelou a vítima.

Em 2022, o casal teve uma briga que por pouco não terminou em uma fatalidade. Marcos agrediu Ana com uma frigideira e estourou o olho direito da mulher. Ainda sob ameaças, a mulher sequer pode contar a versão correta da história quando chegou no hospital.

“Ele ficou dizendo que não era para falar que foi ele, que era um acidente. Sustentei essa mentira até ele ser preso”, disse Ana.

Após dois anos da agressão que perdeu o olho, o homem sequestrou a ex-companheira e queria forçar a mulher a ter relações sexuais com ele, além de implorar para reatar o relacionamento. Ao recusar qualquer pedido do homem e falar que chamaria a polícia, ele começou a agredir e arrancou a prótese que estava no olho de Ana.

Ela contou que o objetivo de Marcos não era matar, mas ver o seu sofrimento. “A satisfação dele era ver o meu sofrimento”, desabafou a vítima. Ela ainda revelou que o homem fazia ameaças de cegá-la completamente. “Ele dizia que iria arrancar o meu outro olho para que eu não esquecesse dele”, disse Ana.

Após passar a noite inteira sendo torturada pelo ex, Ana conseguiu chamar a polícia quando o homem disse que sairia do local. Ela, então, se escondeu no banheiro e acionou os agentes, que encontraram Marcos na redondeza. Ele estava andando pela rua com os documentos e a prótese da vítima.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.