Adolescente é apreendido suspeito de matar e abusar sexualmente de mulher em Itajaí (SC)

(Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta traz detalhes do caso de Amanda Regina Samuel de Souza, de 40 anos, encontrada morta na tarde de segunda-feira (8), no apartamento onde morava, no bairro Fazenda, em Itajaí (SC).

O crime comoveu os moradores da cidade. Os vizinhos chamaram a polícia após perceberem que a mulher ainda não tinha saído de casa para trabalhar. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a mulher sem vida.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito subindo o muro do prédio durante a madrugada. Na tarde de terça-feira (9), o adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de matar Amanda, segundo a Polícia Civil.

Foi graças as denúncias de moradores de Itajaí (SC) que os policiais chegaram ao paradeiro do jovem. Ele é apontado como o autor do assassinato. Além dele, outro homem estava na residência e portava um revólver. O sujeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e corrupção de menores. No local, ainda encontraram os pertences da vítima, como o celular, relógio e a mochila.

Segundo a investigação, há indícios de luta corporal da vítima com o autor. A suspeita é de crime de latrocínio, quando há roubo seguido de morte. “A casa da vítima estava com muito sangue. Conseguimos verificar que a morte foi por facadas e há indícios de crime sexual pela forma que as vestes da vítima foram encontradas”, disse o delegado.

Assim que foi apreendido, o adolescente foi encaminhado para realizar os procedimentos padrões e levado a central de plantão policial, onde aguarda uma decisão judicial de liberação ou de internação provisória.

Por ser menor de idade, o adolescente não responde por crime, e sim por ato infracional. Nesse caso, a pena é internação e varia entre seis meses a três anos. A Polícia Civil já encaminhou o procedimento de apreensão ao Ministério Público.

A investigação aguarda os laudos do Instituto Médico Legal para confirmar a causa da morte de Amanda.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.

