Adolescente sem licença atropela e mata homem em São Paulo Motorista de 17 anos fugiu após atropelar Beimar Flores, que morreu no hospital Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h29 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h29 )

Menor de idade pega o carro do pai e mata homem atropelado

Um adolescente de 17 anos admitiu à polícia ter atropelado Beimar Flores, técnico em tecnologia da informação de origem boliviana, em São Paulo. Beimar estava saindo de uma festa para comprar suco para seu filho quando foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto atravessava na faixa de pedestres. As câmeras de segurança capturaram o momento do acidente, permitindo que amigos identificassem o jovem motorista.

O adolescente dirigia o carro do pai sem permissão legal e fugiu do local sem prestar socorro. Beimar foi rapidamente socorrido, mas entrou em coma e faleceu após quatro dias internado. Ele deixa esposa e um filho pequeno.

O jovem infrator responderá por homicídio culposo e fuga do local do acidente. As autoridades já tomaram medidas legais contra ele, apesar de sua menoridade.

Assista em vídeo - Menor de idade pega o carro do pai e mata homem atropelado

