Mulher sofre agressões do namorado e é internada com queimaduras graves

Viviane Gomes Pereira, de 21 anos, tinham um relacionamento feliz com José Maria. Nesta semana, tudo mudou: a jovem contou aos amigos que havia sofrido violência doméstica. Nesse mesmo dia, pouco depois de voltar para a casa, Viviane mandou um áudio para uma amiga. Desesperada, ela contou que o marido tinha colocado fogo no corpo dela. Ela foi socorrida pelo Samu com queimaduras graves no rosto, cabeça e pescoço. Viviane precisou ser entubada e segue internada. José fugiu depois da chegada da polícia e agora é considerado foragido da Justiça. O medo é que ele volte para atacar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!