Análise do último áudio de jovem desaparecida em São Paulo Vitória relatou medo após abordagem suspeita em seu trajeto para casa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 20h19 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h19 )

Altair Moraes analisa o último áudio enviado por Vitória antes de desaparecer

Vitória Regina de Souza, desaparecida em São Paulo , enviou um áudio relatando medo logo após ser abordada por dois homens suspeitos enquanto retornava do trabalho. A situação ocorreu durante uma jornada que costumava ser perigosa para a jovem devido à falta de iluminação e condições precárias das ruas.

Altair Moraes realizou uma análise do conteúdo do áudio, destacando a situação de risco que Vitória enfrentou na ocasião. O arquivo demonstrava a apreensão da jovem frente aos desconhecidos que a abordaram. A polícia está considerando essa evidência como parte da investigação em curso.

No dia do desaparecimento, o carro do pai estava quebrado, impossibilitando-o de buscá-la no ponto de ônibus como de costume. Isso ressaltou ainda mais a vulnerabilidade de Vitória naquele trajeto noturno.

Assista em vídeo - Altair Moraes analisa o último áudio enviado por Vitória antes de desaparecer

