Arma macabra: homem ameaça usar a cabeça da sogra morta para assustar a esposa

O homem estava disposto a cavar até encontrar o cadaver O homem estava disposto a cavar até encontrar o cadaver (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou um caso surpreendente, de mais um método usado por agressores contra mulheres. A atitude de um homem chocou a cidade Taquaral de Goiás, no interior do estado.

Com o aumento dos casos de violência doméstica no Brasil, a intensidade do terror nas ações também cresce.

O que chama a atenção no caso é a ideia macabra do agressor, nunca vista antes, para assustar a sua esposa.

Segundo relatos da família da vítima, o relacionamento do casal já tem um histórico de violência, tanto física como psicológica por parte do homem.

Os parentes da mulher procuraram a polícia após intimidação aterrorizante feita pelo companheiro dela. Para assustar a própria esposa, o homem ameaçou usar a sogra, já falecida.

Ele garantiu que iria até o túmulo dela, violentaria sua cova, decapitaria o corpo, e levaria a cabeça da falecida de volta para casa.

Ao serem acionadas, as autoridades foram até o cemitério onde tudo aconteceria, e o homem já estava cavando à procura do cadáver. A polícia, então, impediu a conclusão do crime e apreendeu o sujeito.

Ele foi encaminhado até a delegacia local e, chegando lá, alegou para o delegado que a culpa era do álcool. O criminoso disse que bebeu demais e não tinha consciência dos seus atos. Porém, o oficial de justiça não aceitou a justificativa.

A esposa agredida, ao chegar na delegacia, deu um depoimento inesperado e tentou defender o marido, mas não funcionou.

Foram iniciadas as investigações contra o agressor, que vai responder por vilipêndio de cadáver. Ou seja, a falta do respeito com o corpo sem vida. O crime tem pena prevista entre um e três anos de reclusão.

