Arquiteto morre ao tentar proteger mulher durante assalto em São Paulo Jefferson Aguiar foi baleado após jogar carro contra assaltantes no Butantã Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 16h45 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h45 )

Arquiteto é baleado ao tentar proteger mulher de assalto na zona oeste de São Paulo

O arquiteto Jefferson Aguiar foi morto ao tentar defender uma mulher de um assalto no Butantã, zona oeste de São Paulo. Ele estava em seu carro quando testemunhou a tentativa de roubo contra uma mulher que almoçava com colegas em frente a um prédio comercial. Os criminosos exigiram seus pertences e o desbloqueio do celular.

Para ajudar, Jefferson jogou seu carro contra um dos assaltantes. No entanto, o criminoso reagiu atirando três vezes contra ele. Jefferson foi socorrido no hospital universitário, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, os criminosos fugiram na garupa de uma moto. A polícia investiga o caso como latrocínio e busca identificar os suspeitos com imagens de câmeras de segurança. A moto usada pelos assaltantes foi apreendida e havia sido furtada anteriormente. Até agora, ninguém foi preso.

Assista em vídeo - Arquiteto é baleado ao tentar proteger mulher de assalto na zona oeste de São Paulo

