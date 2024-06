‘Ato de Talarico’ é a primeira das 45 leis da Cartilha do PCC; confira as principais exigências da facção criminosa Algumas regras podem ocasionar o desligamento completo do integrante da organização; veja as regras a seguir

Cidade Alerta|Do R7 26/06/2024 - 15h52 (Atualizado em 26/06/2024 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share