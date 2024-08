Avó de adolescente desaparecida faz apelo dramático: ‘Independente de onde estiver, me dê notícias’ Jovem está há mais de duas semanas sem o remédio para diabetes e família suspeita que ela estava se comunicando com alguém antes de sumir; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 21/08/2024 - 12h32 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Adolescente de 13 anos está desaparecida há 13 dias e família desconfia que ela foi influenciada a sumir Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o desaparecimento de Larissa, de 13 anos, que saiu de casa para ir até a escola e sumiu misteriosamente em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A menina foi criada pelos avós desde pequena e uma das preocupações dos responsáveis pela menina é o seu remédio diário para diabetes, já que estão sem notícias da jovem há 16 dias.

Iraci Carvalho de Souza contou que a neta não tem condições de planejar um sumiço sozinha, pois não tem dinheiro. A avó reclamou que nem mesmo com o desaparecimento, a sua filha, mãe da adolescente, se preocupou com a menina.

“Sempre que elas se veem, brigam. Mas a mãe da Larissa só se importa com ela quando é para levar para o mau caminho”, contou Iraci sobre o relacionamento entre a sua filha e a neta.

A idosa contou que Larissa não costumava levar o celular para a escola, mas no dia em que desapareceu, estava com o aparelho na bolsa, o que reforça a suspeita da família que a adolescente estava se comunicando com alguém.

‌



Iraci também revelou que o guarda-roupa da jovem estava com algumas peças faltando. Para a família, isso pode indicar que ela planejava passar um tempo fora de casa.

Angustiada com seu sumiço, a avó de Larissa desabafou: “Independente de onde estiver, me dê notícias. Se alguém estiver com ela, por favor, a mande para casa”.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.