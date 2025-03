Avó e neta são encontradas mortas em casa no Paraná Imagens mostram suspeito armado próximo ao local do crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 21h22 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h22 ) twitter

Avó e neta são encontradas mortas em casa com pedido de desculpas escrito com sangue na parede

Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina Almeida Anacleto, de 12 anos, foram encontradas mortas em sua casa em Jataizinho, no norte do Paraná. Ao lado dos corpos havia uma mensagem escrita com sangue pedindo desculpas.

O filho de Marley encontrou as vítimas após não conseguir contato com a mãe. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem caminhando pela rua com duas facas na mão próximo ao local do crime. A Polícia Civil investiga o caso e já possui suspeitos, embora ainda não tenha evidências suficientes para efetuar prisões.

A mensagem na parede incluía o nome “Marcos”, cuja relação com o caso ainda é desconhecida. Uma coletiva de imprensa foi agendada para fornecer mais detalhes sobre as investigações em andamento.

