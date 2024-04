Briga por herança: homem se revolta com divisão de bens e esfaqueia familiares  

Alto contraste

A+

A-

A família foi surpreendida por um ataque de raiva A família foi surpreendida por um ataque de raiva (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta foi até Patos de Minas (MG) para acompanhar o caso de uma briga por herança que terminou em tragédia. Um homem esfaqueou a sobrinha e o cunhado após se revoltar por não ser incluído na divisão de bens. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ao atender a uma ocorrência domiciliar, a polícia local se deparou com uma cena brutal. No chão e já sem vida, estava Maria Caixeta, de 48 anos. Também ferido, Lindolfo Caixeta, de 82 anos, pai da mulher, foi socorrido e levado para o hospital regional em estado grave.

Nas investigações, as autoridades descobriram que o assassino fazia parte da mesma família das vítimas. Por não aceitar a divisão de bens, após a recente morte da irmã dele, Paulo José da Silva atacou os familiares.

O idoso esfaqueado era casado há mais de 40 anos com a irmã do criminoso. Em depoimento à Polícia Civil, Lindolfo contou que, dias antes do ocorrido, Paulo foi até a casa do casal e tentou convencer a mulher a assinar documentos que passavam parte da herança dela para ele. Porém, ela recusou, e a partir daí os desentendimentos começaram.

Continua após a publicidade

Segundo Luís Mauro, delegado do caso, o agressor atacou Maria com duas facadas e só depois partiu para cima de Lindolfo, que tentou se defender. O agente da polícia pediu a prisão preventiva do homem, que já está atrás das grades. Paulo deve responder por homicídio triplamente qualificado.

O profissional disse, ainda, que exite uma linha de investigação que apura melhor os detalhes do crime. Agora, a equipe trabalha para dar continuidade ao processo. Além disso, Mauro revelou que outros depoimentos ainda serão colhidos.

Continua após a publicidade

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe atualizações de casos como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Homem agride a namorada grávida até a morte por não aceitar o fim da relação Miriã, de 35 anos, foi agredida até a morte pelo namorado em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ela estava no quinto mês de gestação e, segundo a polícia, a mulher terminou o relacionamento, mas Will não aceitou e partiu para cima dela. O crime aconteceu na frente de um dos filhos da vítima. Para os investigadores, o adolescente, de 12 anos, contou que esse não foi o primeiro homicídio cometido pelo suspeito. O homem também teria agredido até a morte Sérgio, o pai do adolescente e ex-marido da mulher. Após cometer o crime, o homem ligou para a polícia, confessou tudo e foi preso em flagrante