Calúnia, revólver na firma e corpo carbonizado: entenda o crime que abalou o Paraná Jamison Rosa foi encontrado morto dentro de próprio carro na região metropolitana de Curitiba Cidade Alerta|Do R7 23/05/2025 - 14h42 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h45 )

Suspeito confessa ter assassinado e carbonizado Jamison em Campo Magro (PR) Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso do Jamison Rosa, de 33 anos, encontrado morto dentro de seu próprio carro na capital do Paraná. A Polícia Militar recebeu um chamado para averiguar a situação de um veículo incendiado numa área rural isolada em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Contudo, o que parecia ser uma solicitação corriqueira se tornou uma investigação.

Ao chegarem no local, se depararam com uma cena perturbadora. No porta-malas do automóvel havia um corpo enrolado em panos e totalmente carbonizado. Devido ao estado do corpo, não era possível identificar o sexo da vítima.

Apesar da cena de destruição do veículo pelas chamas, a Polícia conseguiu resgatar uma única pista, foi possível resgatar o número do chassi, o que deu o pontapé inicial para as investigações.

Com o número do chassi, foi possível identificar quem era o proprietário do carro, que, coincidentemente, estava na lista de pessoas desaparecidas da polícia. Após alguns dias, o Instituto Médico Legal (IML) conseguiu identificar o corpo como sendo de Jamison Lopes Rosa, um homem de 33 anos, proprietário do veículo.

Os investigadores ainda precisavam entender a causa do crime. A primeira medida foi buscar os antecedentes criminais da vítima, no entanto, Jamison não tinha nenhuma passagem ou processo judicial. Na única ocorrência encontrada pelas autoridades, ele foi acusado de calúnia por um colega de trabalho. A polícia identificou o suspeito que, segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima acusava de ter furtado uma arma de fogo que o mesmo mantinha guardada no armário.

Felipe Brito dos Santos trabalhava com Jamison no mesmo estabelecimento comercial e era morador da região onde o carro foi encontrado.

De acordo com a apuração criminal, Jamison foi atraído para uma emboscada. Ele teria aceitado se encontrar com Felipe para discutir sobre o desaparecimento da arma, mas acabou morto e carbonizado em seu próprio carro. A Justiça autorizou a prisão temporária do suspeito.

“Felipe colaborou com as investigações e confessou toda a situação”, disse o delegado Guilherme Donde, responsável pelo caso.

O suspeito segue em prisão preventiva enquanto os policiais finalizam as investigações.

Confira a reportagem na íntegra:

