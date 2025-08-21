Logo R7.com
Cantor é preso após perseguir ex-companheira por mais de um ano

Paulo viajou mais de 2 mil quilômetros para ameaçar ex-namorada

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • O cantor Lira Andrade foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira por mais de um ano.
  • Paulo tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio e ameaçou a ex-namorada de morte.
  • Ele viajou mais de 2.700 quilômetros para encontrá-la, desrespeitando medidas protetivas.
  • Paulo usou perfis falsos nas redes sociais para ameaçar a vítima e sua família, acumulando antecedentes criminais.

 

O cantor Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Lira Andrade, foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira por mais de um ano. Ele estava foragido por tentativa de homicídio e tinha um mandado de prisão em aberto. Durante esse período, Paulo ameaçou a ex-companheira de morte e incendiou o carro do ex-sogro em Pernambuco.

A vítima decidiu se mudar para São Paulo buscando segurança, mas Paulo viajou mais de 2.700 quilômetros para encontrá-la. A polícia civil de Pernambuco colaborou com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo para prender o cantor próximo ao Palácio da Polícia na capital paulista.

Paulo desrespeitou medidas protetivas e usou perfis falsos nas redes sociais para continuar ameaçando a vítima e sua família. Ele já possuía antecedentes por ameaças e estelionato. A jovem continua lidando com o trauma causado pelas perseguições.

Quem é o cantor preso e qual foi o motivo da sua prisão?

O cantor Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Lira Andrade, foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira por mais de um ano e estava foragido por tentativa de homicídio.


Quantos quilômetros Paulo viajou para ameaçar sua ex-namorada?

Paulo viajou mais de 2.700 quilômetros para encontrar e ameaçar sua ex-namorada, que havia se mudado para São Paulo em busca de segurança.

Como a polícia conseguiu prender Lira Andrade?

A polícia civil de Pernambuco colaborou com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo para prender Lira Andrade próximo ao Palácio da Polícia na capital paulista.


Quais foram os comportamentos ilegais cometidos por Paulo após o término do relacionamento?

Paulo desrespeitou medidas protetivas, usou perfis falsos nas redes sociais para ameaçar a vítima e sua família, e incendiou o carro do ex-sogro. Ele já possuía antecedentes por ameaças e estelionato.

