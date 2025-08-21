Cantor é preso após perseguir ex-companheira por mais de um ano Paulo viajou mais de 2 mil quilômetros para ameaçar ex-namorada Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h27 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O cantor Lira Andrade foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira por mais de um ano.

Paulo tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio e ameaçou a ex-namorada de morte.

Ele viajou mais de 2.700 quilômetros para encontrá-la, desrespeitando medidas protetivas.

Paulo usou perfis falsos nas redes sociais para ameaçar a vítima e sua família, acumulando antecedentes criminais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cantor Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Lira Andrade, foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira por mais de um ano. Ele estava foragido por tentativa de homicídio e tinha um mandado de prisão em aberto. Durante esse período, Paulo ameaçou a ex-companheira de morte e incendiou o carro do ex-sogro em Pernambuco.

A vítima decidiu se mudar para São Paulo buscando segurança, mas Paulo viajou mais de 2.700 quilômetros para encontrá-la. A polícia civil de Pernambuco colaborou com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo para prender o cantor próximo ao Palácio da Polícia na capital paulista.

Paulo desrespeitou medidas protetivas e usou perfis falsos nas redes sociais para continuar ameaçando a vítima e sua família. Ele já possuía antecedentes por ameaças e estelionato. A jovem continua lidando com o trauma causado pelas perseguições.

Quem é o cantor preso e qual foi o motivo da sua prisão?

O cantor Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Lira Andrade, foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira por mais de um ano e estava foragido por tentativa de homicídio.

‌



Quantos quilômetros Paulo viajou para ameaçar sua ex-namorada?

Paulo viajou mais de 2.700 quilômetros para encontrar e ameaçar sua ex-namorada, que havia se mudado para São Paulo em busca de segurança.

Como a polícia conseguiu prender Lira Andrade?

A polícia civil de Pernambuco colaborou com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo para prender Lira Andrade próximo ao Palácio da Polícia na capital paulista.

‌



Quais foram os comportamentos ilegais cometidos por Paulo após o término do relacionamento?

Paulo desrespeitou medidas protetivas, usou perfis falsos nas redes sociais para ameaçar a vítima e sua família, e incendiou o carro do ex-sogro. Ele já possuía antecedentes por ameaças e estelionato.

Veja também

‌



O casal estava em uma festa e postou fotos nas redes sociais com bebidas alcoólicas

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Influenciadores Gato Preto e Bia Miranda estariam alcoolizados durante acidente de carro Dentista é preso em flagrante por abusar sexualmente de paciente dentro do consultório Jovem é atacada por ex-companheiro na frente dos filhos e perde movimento de uma das mãos Ilhéus (BA) registra sexta morte em menos de cinco dias e moradores ficam em estado de alerta Exclusivo: Cidade Alerta revela o submundo da extorsão sexual envolvendo garotas de programa no país Cidade Alerta conversa com mãe de professor de educação física encontrado morto Policial é investigado após participar de vídeo adulto com casal em canavial no PR Cantor é preso após perseguir ex-companheira por mais de um ano Namorada de professor de educação física encontrado morto faz revelações sobre o caso Homem ataca esposa com facão e incendeia apartamento onde ela se escondeu para fugir dele Tragédia na música sertaneja: integrante de dupla morre, e esposa dele é agredida pelo outro cantor Suspeito de matar ex-companheira em pesqueiro confessa o crime e debocha da morte da vítima Polícia investiga Praia dos Milionários, na Bahia, após quatro crimes serem registrados no local Mulher com medida protetiva fica refém do ex-namorado por mais de 15 horas Mulher mata pai com golpes de faca e sai andando nua pelas ruas da cidade Mãe de família é morta atropelada enquanto atravessava a rua para pegar o ônibus Jovem é morto pela namorada após se recusar a mostrar o celular para ela Homem indígena é preso após esfaquear a esposa em aldeia no interior de São Paulo Jovem de 20 anos desaparece após ir a baile funk, e suspeito confessa assassinato em Ubatuba (SP) Idosa é atacada com chave de fenda pela nora após o neto de 14 anos fazer uma tatuagem escondido

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!