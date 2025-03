Casas desabam na zona oeste de São Paulo e tragédia deixa desaparecidos Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/03/2025 - 19h04 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h01 ) twitter

Um desmoronamento ocorreu no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, em uma área caracterizada por construções próximas e irregulares. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e Polícia Militar estão no local para atender as vítimas. Duas pessoas foram resgatadas, enquanto outras duas permanecem desaparecidas. Até o momento, não há confirmação de mortes.

