Caso Ágatha: mãe e padrasto da menina têm prisão temporária decretada

O Domingo Espetacular conversou, com exclusividade, com Layza Bittencourt Felizardo, de 24 anos, ex-companheira de Amado Batista, de 72, que contou detalhes do fim polêmico do relacionamento. A jovem, 48 anos mais nova que o cantor, saiu de Palmas (TO), onde está morando com a mãe, e foi até São Paulo para revelar o que aconteceu entre os dois, confira a seguir