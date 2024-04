Caso Carol Latorre: amiga lamenta desencontro antes da morte misteriosa

Alto contraste

Polícia investiga possível feminicídio no caso Carol Latorre Polícia investiga possível feminicídio no caso Carol Latorre (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre a reviravolta do Caso Carol Latorre, mulher de 24 anos encontrada morta misteriosamente dentro do banheiro da casa da mãe, em Catanduva, no interior de São Paulo. Com ferimentos no pescoço, as investigações apontavam a morte como um possível suicídio, mas, a perícia não encontrou objetos cortantes no local onde acharam o corpo da jovem e uma das contas de e-mail da vítima foi acessada depois da morte.

Agora, a polícia aponta como principal suspeita o ex-companheiro de Carol, um homem que foi intimado pela justiça a pagar pensão recentemente. O rapaz prestou depoimento na delegacia e os policiais investigam onde estava quando a vítima foi encontrada.

A região sem câmeras de segurança dificulta as buscas por respostas do que teria acontecido com Carol.

Sem acreditar na morte da amiga, Itamara Santos desabafou: “Marcamos de ir à praia, mas não deu certo. Parecia que era uma despedida mesmo”, relatou.

Assista ao vídeo:

