Chuva intensa provoca alagamentos em São Paulo e Santo André Região metropolitana enfrenta caos com ruas submersas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h07 )

São Paulo e região metropolitana sofrem com destruição causada pela chuva desta segunda (31)

Na tarde desta segunda-feira (31), uma forte chuva atingiu a Grande São Paulo, provocando alagamentos em várias áreas. Em Santo André, no ABC paulista, foram registrados pontos onde a água chegou à altura da cintura, além de veículos quase totalmente submersos. A capital paulista está em alerta devido ao risco de transbordamento de córregos.

Os moradores enfrentam dificuldades para se locomover, com algumas pessoas buscando abrigo em locais elevados, como portões de estações de trem. A situação é particularmente grave em Santo André, onde as avenidas se assemelham a rios. A zona sul da capital está em estado de alerta, enquanto outras áreas, incluindo as zonas norte, leste, oeste, sudeste, centro e as marginais, estão em estado de atenção.

