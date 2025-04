Chuvas intensas causam desabamento em Mauá e transbordamento de avenida Equipes de resgate atuam em áreas alagadas no estado de São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 23h21 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h21 ) twitter

Casa desaba em Mauá e avenida dos Estados transborda durante chuvas intensas em São Paulo

Chuvas intensas atingiram o estado de São Paulo nesta segunda-feira (31), resultando no desabamento de uma casa em Mauá. A Defesa Civil alertou sobre a intensidade das chuvas acompanhadas por fortes ventos, causando alagamentos significativos na região. A avenida dos Estados transbordou, submergindo veículos e complicando o tráfego.

Equipes de resgate estão mobilizadas para socorrer pessoas isoladas pelas águas. As cidades de Santo André e Mauá estão entre as mais afetadas, com várias vias se tornando intransitáveis. Relatos indicam que muitos moradores enfrentaram dificuldades ao tentar retornar para casa ou verificar a segurança de familiares. Botes estão sendo usados para alcançar áreas isoladas e garantir a segurança dos residentes.

