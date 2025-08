Cidade Alerta estreia, nesta segunda (4), série sobre ator brasileiro que fez sucesso em Hollywood, mas se tornou morador de rua Reinaldo Gottino retorna das férias para contar a história de Sergio Kato, encontrado vivendo de doações em Minas Gerais Cidade Alerta|Do R7 04/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h40 ) twitter

O ator contou no Cidade Alerta como acabou virando morador de rua nos Estados Unidos, antes de voltar ao Brasil, há quase dois anos Divulgação/RECORD

Reinaldo Gottino volta das férias, nesta segunda (4), com um programa especial: o Cidade Alerta exibe uma série de reportagens exclusivas sobre o ator brasileiro Sergio Kato, que participou de filmes famosos em Hollywood, mas foi encontrado vivendo de doações no interior de Minas Gerais.

Ele contracenou com Brooke Shields no filme Brenda Starr (1989), foi dublê de cenas de ação em O Predador (1987), com Arnold Schwarzenegger, e também em Braddock 2: O Início da Missão (1985), com Chuck Norris, dentre outros.

Com a carreira em ascensão, ganhou muito dinheiro e frequentou festas badaladas em que encontrava com celebridades como a atriz Liza Minelli. Mas em algum momento, ele começou a ter dificuldade em conseguir trabalho e acabou perdendo tudo.

Hoje, com 65 anos, Sergio Kato conta no Cidade Alerta como acabou virando morador de rua nos Estados Unidos, antes de voltar ao Brasil, há quase dois anos.

‌



A convite do apresentador Reinaldo Gottino, o ator passará por uma transformação radical. Serão diversos procedimentos para cuidar da sua aparência, inclusive um especial que irá devolver a ele o sorriso que marcou seus tempos de estrela de cinema.

O artista terá ainda uma surpresa: após 15 anos, vai rever o irmão famoso. O lendário goleiro do Grêmio, Geraldo Pereira de Matos Filho, o Mazarópi, vai surgir de surpresa para acertar as contas com o passado.

O Cidade Alerta, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30.