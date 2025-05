Comando Vermelho recruta policiais para atacar PCC em disputa pela rota caipira Conflito entre facções no interior de São Paulo envolve agentes públicos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h30 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h30 ) twitter

Rota caipira do tráfico: Comando Vermelho recruta policiais para matar rivais do PCC

Após a quebra de uma aliança entre PCC e Comando Vermelho, um conflito intenso surgiu pela disputa da rota caipira, fundamental para o tráfico de drogas no Brasil. A facção Comando Vermelho recrutou policiais e guardas municipais em São Paulo para atacar membros do PCC.

Um policial militar e um guarda civil municipal foram presos por receberem dinheiro para executar rivais do Comando Vermelho e proteger o tráfico na região. Imagens capturaram a execução de Everton Donizetti Nunes, conhecido como “R6”, integrante do PCC.

A operação conjunta da Polícia Civil e do GAECO resultou na prisão de nove pessoas, com dois suspeitos ainda foragidos. Além das prisões, foram apreendidas drogas, armas e materiais relacionados ao tráfico. A trégua entre as facções, que tinha como objetivo unir forças contra o sistema prisional federal, foi desfeita devido à disputa por poder e territórios.

