Carta de morte: mulher é assassinada por ex-companheiro após escrever carta anunciando tragédia

A cabeleireira Andréia, de 44 anos, foi morta pelo ex-companheiro seis meses depois de escrever uma carta anunciando a tragédia. Ela era trabalhadora da zona sul de São Paulo e mãe de um menino de 7 anos. Andréia foi assassinada por Roberto após terminar o relacionamento com ele por conta das diversas agressões que sofria. Pouco tempo depois, ele invadiu a casa dela, pegou uma faca e a atacou, mas ela conseguiu fugir. Ela foi até uma delegacia e conseguiu uma medida protetiva, mas Roberto morava na casa vizinha. Como se estivesse prevendo o pior, a cabeleireira escreveu uma carta no verso da medida protetiva, relatando as constantes ameaças. Seis meses depois de escrever o relato, Roberto invadiu a casa dela e a matou.



